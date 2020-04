Há um novo infetado por coronavírus a cada três minutos e meio no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro, uma das regiões do Brasil onde a pandemia de coronavírus está a avançar mais rapidamente, atingiu esta terça-feira um trágico recorde de pessoas contaminadas num único dia. De acordo com os dados avançados pela Secretaria Estadual de Saúde, de segunda para terça foram confirmados nada menos de mais 407 novos casos de infeção pelo vírus.Isso significa, para se ter uma noção mais clara da realidade no estado, que uma pessoa é infetada pelo coronavírus no Rio de Janeiro a cada três minutos e meio.Esse número, já por si alarmante, é considerado por todos os especialistas e as próprias autoridades muito distante da realidade, pois a falta de testes para a deteção do vírus faz com que apenas alguns poucos casos sejam realmente detectados.Pelos últimos números oficiais, divulgados no final desta terça-feira, o Rio de Janeiro tinha a essa altura 5306 pessoas infetadas com coronavírus. O número total de mortos pela Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, era, também de acordo com esse boletim epidemiológico, de 461, o dobro do registado apenas uma semana antes.Tendo registado os primeiros casos entre habitantes de bairros ricos, principalmente pessoas que tinham regressado de viagens de trabalho, estudo ou lazer a outros países, o Rio de Janeiro apresentou um crescimento lento de casos enquanto conseguiu manter a doença nessas regiões mais favorecidas e onde os habitantes têm acesso a bons hospitais.Porém, quando o coronavírus atingiu as áreas mais pobres e vulneráveis, principalmente as favelas, onde vivem quase dois milhões de pessoas e onde as regras de isolamento social são impraticáveis em habitações minúsculas onde vivem muitas pessoas, o número de casos disparou e o serviço público de saúde já não está a dar conta de todas as solicitações.