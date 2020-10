Há um novo sintoma de Covid-19 que está a preocupar os especialistas. Saiba qual

Há um novo sintoma que surge através da infeção pelo novo coronavírus que está a preocupar os especialistas: erupções cutâneas. Médicos de todo o Mundo acreditam que este deve ser acrescentado à lista oficial de sintomas provocados pela Covid-19 e que deve ser levado tão a sério quanto a febre, a tosse seca ou a perda do olfato.

A Organização Mundial de Saúde já incluiu "erupções na pele ou descoloração dos dedos das mãos e dos pés" na lista de sintomas, no entanto, as autoridades de saúde de vários países continuam a não ter em conta tal sintoma, avança o jornal The Mirror.

A Associação dos Dermatologistas do Reino Unido criou um site que mostra imagens de erupções cutâneas de pacientes infetados por Covid-19 para ajudar as pessoas a identificar os seus problemas.

"Este é um passo importante para a consciencialização do vírus. Sem que os doentes percebam o significado da erupção cutânea, eles não sabem que precisam de se isolar para parar de espalhar o vírus para outras pessoas", explica Justine Kluk, médica dermatologista.

Segundo a especialista, as crianças têm duas vezes mais probabilidades de desenvolver erupções cutâneas em comparação com os adultos, e no Reino Unido, uma em cada seis apresentava este sintoma isoladamente, sem sinal de febre ou tosse, os chamados "sinais clássicos" do vírus.