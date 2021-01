Há um país onde os influencers são grupo prioritário para receber vacina contra a Covid-19. Na Indonésia os influenciadores estão na fila dos primeiros para ser vacinados contra a doença.





De acordo com informação avançada pela Reuters, o ator Raffi Ahmad e a mulher e também atriz Nagita Slavina têm mais de 50 milhões de seguidores no Instagram e Raffi foi escolhido para ser uma das primeiras pessoas sa receber a vacina contra o coronavírus. A medida surgiu com a necessidade de explicar à população a importância de ser vacinado contra a Covid-19 e que esta é segura.