Há um sintoma da Covid-19 que inibe o desejo sexual, avança estudo

Um dos principais sintomas do coronavírus pode reduzir a libido e a vontade de manter relações sexuais, segundo avança uma nova pesquisa.



De acordo com o estudo, a perda de paladar e olfato que é atualmente um dos principais sintomas da doença, foi investigado por também ser associado à diminuição do apetite sexual, de acordo com o jornal britânico The Sun.

A publicação dá contra que os investigadores afirmam que o olfato pode desempenhar um papel importante na motivação sexual, onde ambas as pessoas estão "intimamente ligadas". "A nossa pesquisa revela que um declínio na função olfativa pode afetar o prazer sexual nos adultos mais velhos", revelou Jesse K. Siegel, líder do estudo e professor na Universidade de Chicago.