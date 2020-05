Há um truque simples que o vai ajudar a fechar as caixas de cereais. Saiba qual é

Se já deu por si a tentar fechar uma embalagem de cereais já aberta, sabe o quão difícil pode ser esta 'tarefa'. Mas uma britânica pode ter descoberto a solução.Becky Holden Mcghee recorreu às redes sociais para explicar como fechar as caixas de cereais sem utilizar mais nada senão... a própria caixa."Tinha que partilhar isto", começou por escrever a mulher numa publicação na sua conta no Facebook.""Demorei 40 anos, mas agora sei qual é a forma correta de fechar uma caixa de cereais. É genial. Leva apenas segundos e não há mais cereais secos e caixas rasgadas à minha espera pela manhã", brincou Becky, acrescentando fotografias e um vídeo da 'descoberta'.A publicação de 10 de maio conta já com mais de 112 mil partilhas e 3 milhões de visualizações. Os internautas têm partilhado nos comentários as suas caixas fechadas através do método da britânica.