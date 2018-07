Habitantes acusam autoridades de minimizar número de vítimas no Laos

Balanço mantém 27 mortos após colapso de barragem.

Por Lusa | 09:10

Os habitantes do Laos acusaram esta sexta-feira as autoridades locais de minimizar o número de vítimas do colapso de uma barragem na segunda-feira, no quarto dia de buscas para encontrar as dezenas de pessoas ainda desaparecidos.

No meio de controvérsias, mantidas por décadas por um regime comunista que não tolera protestos nem meios de comunicação independentes, o vídeo do resgate de um bebé e da sua família, refugiados numa árvore cercada por água barrenta, incendiou a internet.

As autoridades ainda mantêm o balanço de 27 mortos, após terem anunciado inicialmente, através da agência oficial, "centenas de desaparecidos" após a rotura da barragem de Xe-Namnoy.