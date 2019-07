Um cão fiel, cujo dono perdeu a vida num acidente de viação, não abandonou o local onde o sinistro ocorreu durante mais de um ano, em Nafpaktia, na Grécia.Ao longo dos tempos, foram várias as pessoas que tentaram adotá-lo mas o animal voltava sempre para a beira da estrada.Assim, os habitantes daquele local pensaram em tornar o local mais confortável para o cão poder viver. Construíram uma pequena casota para servir de abrigo e todos os dias lhe dão comida e água.O dono do canino tinha 40 anos quando o carro em que circulava foi abalroado por um misturador de cimento no dia 9 de novembro de 2017. Desde então, que o seu fiel companheiro de quatro patas permaneceu no local onde o dono tinha perdido a vida, quer fizesse sol ou chuva, frio ou calor.Os locais compararam a história do cão com a de Hachiko, o cão que esperava todos os dias pelo dono na estação de Shibuya, em Tóquio, depois de este morrer em 1925.