Habitantes de vilas no noroeste acusam Exército de queimar 400 casas

Moradores de duas pequenas localidades no noroeste de Myanmar acusaram os militares de incendiarem esta semana centenas de casas, alegadamente numa operação de busca por membros de uma milícia armada opositora do regime militar.

O ataque ocorrido segunda-feira na região de Sagaing, no noroeste, também relatado pela comunicação social independente, ocorreu na véspera do primeiro aniversário do Golpe de Estado em Myanmar (antiga Birmânia), em 1 de fevereiro de 2021, que derrubou o governo de Aung San Suu Kyi.

O golpe militar desencadeou protestos não violentos em todo o país, mas quando os militares e a polícia responderam com brutalidade, a resistência armada surgiu nas cidades e vilas.