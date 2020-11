Hacker português Zambrius detido pela PJ por ataque às eleições autárquicas no Brasil

O jovem hacker português suspeito de ataque informático ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil, durante a primeira volta das eleições autárquicas, foi detido este sábado pela PJ em Portugal, apurou o CM.



Em comunicado a PJ confirma a detenção do hacker na Operação 'ex ploit' , "em inquérito titulado e dirigido pelo Departamento Central e Investigação e Ação Penal (DCIAP) e em sintonia com a Polícia Federal Brasileira".





Para além do jovem português de 19 anos, detido em Portugal, "foram identificados e detidos 3 indivíduos, com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, que se dedicavam à prática continuada de crimes de Acesso Indevido, dano informático e sabotagem informática", no Brasil.Informa a PJ que estes piratas informáticos "faziam parte de diferentes redes criminosas, agora afetadas por esta operação policial, e atuavam concertada e transnacionalmente, atacando funções de Estado, infraestruturas críticas e interesses económicos diversos".Foi apreendido diverso material informático nas buscas feitas, em casa do jovem português e também no Brasil, em Minas Gerais e São Paulo.

"A Polícia Judiciária prossegue as investigações para deteção e identificação de outros responsáveis por estes Modi Operandi", lê-se no comunicado.