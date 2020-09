Hackers chineses acusados de roubar a 11 países informações sobre vacina contra a Covid-19

Li Xiaoyu e Dong Jiazhi, residentes em Canton, na China,

De acordo com a acusação, os hackers infiltraram-se numa empresa de inteligência artificial britânica, uma empresa espanhola e uma empresa australiana de energia solar.

A corrida à vacina contra a Covid-19 mantém-se com cada vez mais pressão entre os países. O tribunal dos Estados Unidos acusa agora dois hackers chineses,de terem roubado informações sobre a vacina a 11 países.De acordo com o jornal espanhol El País, os centros espanhóis que trabalham na investigação de uma vacina foram atacados sendo que estes ataques se têm repetido em diversos países que disputam a corrida pela chave contra a pandemia. A revelação foi feita esta quinta-feira pelo diretor do Centro Nacional de Inteligência (CNI), Paz Esteban.

Li Xiaoyu e Dong Jiazhi foram acusados de terem hackeado durante 10 anos os sistemas de centenas de empresas de alta tecnologia , governos, ONGs e ativistas de direitos humanos. Recentemente o foco das suas pesquisas era empresas que estão a desenvolver a vacina contra o novo coronavírus. Austrália, Bélgica, Alemanha, Japão, Lituânia, Holanda, Coréia do Sul, Suécia, Reino Unido e Espanha foram os países alvo dos ataques.