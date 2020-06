Hackers divulgam dados pessoais de Bolsonaro, filhos e aliados

O grupo de hackers Anonymous Brasil divulgou na noite desta segunda-feira dados pessoais do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de dois dos seus filhos ligados à política, e de aliados. Os dados foram divulgados no Twitter através de links que direccionavam os internautas para páginas onde constavam as informações.

Os hackers divulgaram os números de contribuinte e outros documentos pessoais de Jair Bolsonaro, do filho Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, e do filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal, além dos de aliados políticos mais próximos, como o deputado regional de São Paulo Douglas Garcia, alvo de uma operação da Polícia Federal desencadeada semana passada contra sites que disparam milhões de notícias falsas contra adversários do presidente e com ameaças de morte a juízes do Supremo Tribunal Federal. Além dos documentos foram divulgadas também as moradas das residências particulares, escritórios e de outros imóveis que estão e nome da família Bolsonaro em várias regiões do Brasil e os números de telefones fixos e móveis, pessoais e funcionais.

Minutos depois da divulgação ilegal dos dados, o Anonymous Brasil avisou que ia tirar as informações do ar, para evitar que os sistemas de monitorização do Twitter bloqueassem os canais, mas indicou outros caminhos através dos quais quem ainda não tinha copiado o vazamento poderia fazê-lo. Alguns dos afectados por esta divulgação ilegal confirmaram esta terça-feira a autenticidade das informações divulgadas, mas todos preferiram não comentar a acção dos hackers, muito semelhante às práticas que sites e blogues pró-Bolsonaro usam contra pessoas e entidades que o presidente considera seus inimigos.