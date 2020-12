Hackers ligados a executivo russo encetam grande ataque informático contra governo dos EUA

Um grupo de hackers russos, com ligações ao governo de Putin, é responsável por uma série de ataques informáticos a vários departamentos governamentais dos EUA, como o Departamento do Comércio ou o Departamento do Tesouro, ocorridos este sábado, avança o Washington Post.Segundo este meio, o grupo, conhecido por APT29 ou Cozy Bear, é o mesmo que atacou a empresa de cibersegurança norte-americana FireEye, também este sábado. "Tinham capacidades ofensivas de topo", disse o CEo desta empresa ao Washigton posto, sobre o ataque, que depressa se confirmou ter origem da Rússia.Estes piratas informáticos são também responsáveis por vários ataques à Casa Branca, ocorridos durante a administração Obama, e são também apontados como os responsáveis por uma série de invasões feitas aos sistemas dos laboratórios que estavam a investigar a vacina contra a Covid-19, ocorridas durante o verão.A Reuters adianta que também a Administração Nacional de Telecomunicações e Informação foi alvo de ataque informático, havendo suspeitas de que outras entidades federais foram também afetadas.Após os ataques, o Conselho Nacional de Segurança norte-americano reuniu de emergência na Casa Branca. Um porta-voz afirmou que o governo está "ao corrente" dos casos e que está a tomar "todas as medidas necessárias" para resolver a situação. Segundo a mesma fonte, os hackers conseguiram obter controlo sobre os emails recebidos por vários funcionários federais, podendo monitorizar um número de caixas de email ainda por apurar.O FBI está a investigar estes ataques.