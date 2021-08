Hamas lança lotaria com prémio de até 2.600 euros para vacinados contra a Covid-19 em Gaza

O Hamas, no poder na faixa de Gaza, vai oferecer aos habitantes que forem vacinados a participação numa lotaria com um prémio de até 2.600 euros, iniciativa lançada para fomentar a vacinação no território.

A iniciativa de lançar uma lotaria pretende encorajar os residentes a "salvarem as suas vidas", disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf al-Qodra, numa conferência de imprensa, segundo a agência francesa de notícias, a AFP.

A lotaria organizada pelo Governo do Hamas começa na quarta-feira e abrange todas as pessoas com mais de 55 anos, sorteando dez pessoas vacinadas para receber 200 dólares.