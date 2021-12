Hambúrgueres com salmonela que causaram surto em Madrid foram distribuídos em Portugal

O consumo de hambúrgueres de frango está a ser associado a um surto de salmonela num lar de idosos em Madrid, que já afetou 14 pessoas. O alerta foi dado pelo Sistema de Alerta Rápido para Alimentos da União Europeia (UE). O estado de saúde dos doentes não é conhecido.A presença da bactéria foi detetada nos hambúrgues, pelas Autoridades Sanitárias de Madrid, depois de serem analisados vários alimentos consumidos pelos idosos do lar.Os hambúrgueres foram produzidos em Espanha e distribuídos ainda em Portugal, na Irlanda e Malta. No entanto, não chegaram a ser consumidos nestes países. Entretanto, estes alimentos já foram retirados de distribuíção.Não são conhecidas quais as empresas ligadas a esta contaminação, mas sabe-se que estas estão a ser investigadas.A salmonela é causada por uma bactéria que ataca o sistema digestivo. Em casos ligeiros provoca naúseas, vómitos, diarreia e febre moderada. A doença pode ser mais grave em pessoas com o sistema imunitário mais fraco ou em bebés. Nestes casos, a doença provoca sintomas mais graves como sangue nas fezes, complicações relacionadas com desidratação ou meningite.