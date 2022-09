Apresença de Harry e Meghan nas cerimónias fúnebres da rainha Isabel II tem sido uma autêntica ‘pedra no sapato’ para muitos elementos da realeza, e até para muitos britânicos. Apesar do ‘perdão’ público de Carlos III, o casal não conseguiu deixar de se sentir relegado para segundo plano e não vê a hora de regressar aos Estados Unidos, onde se encontram os filhos Archie e Lilibeth, que ficaram com a avó materna.









