Harry e Meghan excluídos da lista para a receção oficial no Palácio de Buckingham

Harry, neto da rainha Isabel II e filho do rei Carlos III, e a mulher, Meghan, foram excluídos da lista para a receção oficial de líderes mundiais e realeza internacional que vai decorrer este domingo no Palácio de Buckingham, Londres, Inglaterra.



Segundo o DailyMail, acredita-se que o casal tenha recebido um convite para o evento no início da semana. Mas o jornal britânico avança que as autoridades do palácio insistem que o evento é apenas para elementos da realeza que ainda estão em funções e, por isso, "é improvável que o príncipe Harry e Meghan compareçam".