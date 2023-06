Harry falha presença no Supremo Tribunal de Londres e advogados dizem que príncipe está a desperdiçar tempo

O príncipe Harry não compareceu, esta segunda-feira, no Supremo Tribunal de Londres, onde decorre o processo contra o Mirror Group Newspapers (MGN), o editor dos jornais britânicos Daily Mirror, Sunday Mirror e Sunday People. O juiz ficou surpreendido com a ausência de Harry e um advogado de defesa considerou "extraordinária" a falta de comparência do príncipe.O advogado da MGN, Andrew Green, disse que era "absolutamente extraordinário" que o príncipe não estivesse presente na audição desta segunda-feira e acusou a equipa jurídica de desperdiçar o tempo do tribunal.Segundo a Reuters, Harry vai testemunhar esta terça-feira, tornando-se o primeiro membro da Família Real britânica a prestar depoimento em tribunal nos últimos 130 anos.O filho mais novo do rei Carlos III é uma das mais de 100 personalidades que processam o Mirror Group Newspapers (MGN) por alegada fraude telefónica e outros comportamentos ilegais, entre 1991 e 2011.