Harvey Weinstein assume assédio, que considera ser um "padrão" na indústria cinematográfica

"Eu nasci pobre, feio, judeu e tive que lutar toda a minha vida para chegar a algum lugar. N

enhuma rapariga olhou para mim até eu ter feito sucesso em Hollywood", justificou o produtor.





Nos últimos meses, o produtor perdeu todo o seu legado e muitos são os que o consideram um "monstro".A entrevista foi feita por um colunista do site, a pedido do próprio produtor.Harvey Weinstein foi libertado sob fiança no dia 9 de julho, em Nova Iorque. É suspeito de dezenas de crimes sexuais e o advogado calcula que deverão surgir mais acusações.O produtor, de 66 anos, apresentou-se em tribunal no dia 9, em Nova Iorque, e declarou inocência perante novas acusações de crimes sexuais graves. No processo que corre em Nova Iorque total, está acusado de seis crimes, como agressão predatória e violação, relacionados com três mulheres. "Lutamos contra estas batalhas um dia de cada vez, e hoje vencemos este combate", afirmou o advogado Ben Brafman à saída do tribunal, a propósito da libertação do produtor sob fiança.