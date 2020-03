Harvey Weinstein condenado a 23 anos de prisão

Harvey Weinstein foi esta quarta-feira sentenciado nos EUA a 23 anos de prisão pelos crimes de ato sexual criminoso em primeiro grau (20 anos) e de violação em terceiro grau (três). A pena, contudo, podia ter chegado aos 29 anos."Sinto profundo remorso por esta situação", disse o antigo produtor de Hollywood, antes de ouvir a sentença. "Vou passar o meu tempo a tentar ser uma pessoa melhor", continuou, aproveitando a oportunidade para criticar o movimento #MeToo. "Estou muito confuso."Acho que os homens estão confusos com tudo isto… com este sentimento de que milhares de homens e mulheres estão a perder os seus processos. Estou preocupado com este país", adiantou.Harvey Weinstein, de 67 anos, chegou ao tribunal de Nova Iorque numa cadeira de rodas e algemado para ouvir o juiz James Burke ler a sentença. A 24 de fevereiro, o antigo dono da Weinstein Company foi considerado culpado dos crimes que envolvem a sua antiga assistente de produção Miriam Haley - que o acusa de a forçar a prática de sexo oral, em 2006, num apartamento em Manhattan - e a ex-atriz Jessica Mann - que afirma ter sido violada pelo ex-produtor em 2013, quando o visitou num quarto de hotel na cidade de Nova Iorque.Pelo banco das testemunhas de acusação passaram ainda a atriz Annabella Sciorra, Tarale Wulff, Lauren Young e Dawn Dunning, que não conseguiram conter as lágrimas ao ouvir a sentença.