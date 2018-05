Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Harvey Weinstein entrega-se à polícia na sexta-feira

Produtor norte-americano é acusado de múltiplos abusos sexuais por diversas mulheres da indústria cinematográfica.

21:26

O produtor cinematográfico norte-americano Harvey Weinstein, que tem estado nas bocas do mundo nos últimos meses após ter sido acusado de múltiplos abusos sexuais por diversas mulheres, deverá entregar-se às autoridades em Nova Iorque esta sexta-feira.



A notícia está a ser avançada pelo jornal The New York Times, que adianta que a detenção deverá acontecer em Manhattan.



Weinstein estava a ser investigado por agressões sexuais a múltiplas mulheres, que terão ocorrido ao longo de várias décadas. Para além disso, poderá também ser acusado por ter ameaçado as vítimas que o denunciassem, oferencendo também dinheiro a muitas das mulheres que agrediu ou assediou.



Todos estes crimes estão a ser investigados há meses em Nova Iorque, Los Angeles e Londres.