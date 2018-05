Harvey Weinstein entregou-se à polícia de Nova Iorque

Produtor entregou-se à polícia de Nova Iorque para enfrentar as acusações feitas contra si por Lucia Evans.

Anteriormente um dos mais influentes nomes em Hollywood, o produtor caído em desgraça Harvey Weinstein entregou-se esta sexta-feira pelo início da manhã na esquadra de Nova Iorque para enfrentar as acusação de assédio sexual. O produtor de cinema foi formalmente indiciado pelos crimes de violação e abuso sexual de duas mulheres.No ano passado, mais de 70 mulheres vieram a público acusar o produtor cinematográfico de vários crimes de má conduta sexual, entre os quais violação, sendo que alguns já remontam a várias décadas atrás no tempo.Este foi o primeiro escândalo de origem sexual a rebentar em Hollywood em 2017 e terá sido o forte impulsionador da criação do movimento "Me Too", no qual centenas de mulheres ganharam coragem para acusar publicamente homens famosos, poderosos e até políticos dos mais variados crimes sexuais.