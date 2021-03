Helicópetro despenha-se no Uruguai e destrói 300 doses de vacinas da Covid-19

Um helicóptero despinhou-se com duas camaras frigoríficas carregadas com vacinas da Pfizer contra a Covid-19, na manhã desta quinta-feira, no Uruguai.



O acidente ocorreu devido a uma falha mecânica, informou o Ministério da Defesa, no estado de Rocha, a leste do país.



A queda resultou num incêndio, que destruiu cerca de 300 doses de vacinas contra a Covid, que se destinavam à administração em profissionais de saúde e pessoas com mais de 80 anos. Os tripulantes da Força Aérea sofreram politraumatismos, mas sem gravidade.



A Força Aérea lançou uma investigação para determinar a causa do acidente.