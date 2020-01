Helicóptero aterra de emergência em terraço de prédio em São Paulo

A perícia do piloto evitou uma tragédia e perda de vidas quando o helicóptero que comandava sofreu uma avaria e perdeu altitude ao sobrevoar a Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona sul de São Paulo, Brasil, onde ficam as sedes de algumas das maiores empresas do Mundo. Apesar dos problemas técnicos, o piloto conseguiu manobrar e aterrar de emergência sobre o jardim suspenso do terraço de um edifício.

Muitas pessoas acompanharam das janelas de prédios da avenida o drama dos ocupantes do helicóptero, pertencente a uma empresa de táxi aéreo, e os desesperados esforços do piloto para manter a aeronave a voar. Com a súbita perda de altitude, o helicóptero ficou mais a baixo do que os edifícios envidraçados da avenida. Foi por pouco que a aeronave não colidiu com as janelas onde as pessoas assistiam a tudo e registavam os momentos de tensão com os telemóveis.





Além da perícia do piloto, a existência no local de um prédio mais antigo e bem mais baixo do que os outros, onde fica um departamento do Banco Itaú, permitiu que a aterragem fosse feita e ninguém ficasse ferido na sequência deste incidente. O comandante conseguiu manobrar e aterrar aos solavancos sobre o jardim criado no terraço do imóvel, que não tem heliponto.

A aeronave ficou muito perto da beira do terraço, mas imobilizou-se antes de cair no vácuo. Há a registar danos materiais e um enorme susto para os ocupantes e todos os que assistiram nos edifícios vizinhos e publicaram as imagens nas redes sociais.

São Paulo é a segunda cidade do Mundo com maior tráfego de helicópteros, perdendo apenas para Nova Iorque. A situação já alarma autoridades e especialistas do setor aéreo, pois, por ser um fenómeno recente, o tráfego desse tipo de aeronaves ainda não tem regras de segurança muito bem definidas e nos principais polos executivos da cidade, como a Brigadeiro Faria Lima, a Avenida Paulista, e os bairros do Brooklyn e do Morumbi, funciona praticamente cada um por si.