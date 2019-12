Helicóptero Black Hawk da Guarda Nacional despenha-se nos EUA. Pelo menos três pessoas a bordo

A Guarda Nacional dos Estados Unidos, anunciou esta quinta-feira que um helicóptero Black Hawk - que faz parte do exército local - está desaparecido depois de ter levantado voo da cidade de St. Cloud, no Minnesota. De acordo com o canal norte-americano Fox9, o avião despenhou-se com pelo menos três pessoas a bordo.

O sargento Blair Heusdens, da Guarda Nacional do Minnesota, afirmou que perderam o contacto com o helicóptero pouco tempo depois deste ter descolado na tarde desta quinta-feira, referindo que as autoridades estão no local a investigar para "perceber o que aconteceu".

As autoridades já enviaram um helicóptero para ajudar nas buscas.





On or about 2:05 p.m. on December 5, 2019, the Minnesota National Guard lost contact with a UH-60 Black Hawk helicopter while it was conducting a maintenance test flight that originated from St. Cloud, Minnesota. — MN National Guard (@MNNationalGuard) 5 de dezembro de 2019