de acordo com o corpo de bombeiros de Chandler.



Segundo a imprensa norte-americana, duas pessoas seguiam a bordo do helicóptero, mas ainda não há confirmação oficial.







#TrafficAlert Avoid the area of Mcqueen/Queen Creek due to a plane crash. Traffic is diverted in several directions. pic.twitter.com/MiMLJbPi2Q — Chandler Police (@ChandlerPolice) October 1, 2021

Um helicóptero e uma avioneta colidiram durante o voo na manhã desta sexta-feira em Chandler, no estado norte-americano do Arizona. O avião conseguiu aterrar com segurança, mas o helicóptero despenhou-se e pegou fogo,A polícia e os bombeiros estão no local a investigar as circunstâncias do acidente.