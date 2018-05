Helicóptero cai no Reino Unido

Serviços de emergência já estão no local.

15:40

North Yorkshire, no Reino Unido, segundo avança o The Press.



O meio aéreo caiu perto da vila de Aldborough e não atingiu nenhuma habitação. Os serviços de emergência já estão no local.



Para já não se sabe se sabe a condição dos passageiros nem a origem do helicóptero.



A polícia recebeu o alerta às 13h23.







<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">999 Crews at the scene of a helicopter crash at <a href="https://twitter.com/hashtag/Aldborough?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Aldborough</a> near Boroughbridge More here <a href="https://t.co/jUx7XZxCYs">https://t.co/jUx7XZxCYs</a> <a href="https://t.co/bHXxoCPLYd">pic.twitter.com/bHXxoCPLYd</a></p>— Minster FM (@minsterfm) <a href="https://twitter.com/minsterfm/status/1001833180587003904?ref_src=twsrc%5Etfw">30 de maio de 2018</a></blockquote>

