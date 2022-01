Helicóptero cai nos EUA e ocupantes sobrevivem ao acidente

No helicóptero, que se despenhou junto a uma igreja, seguiam quatro passageiros, entre eles uma criança, o piloto, a enfermeira e um médico.

#BREAKING: Medical Chopper crashes in Drexel Hill, #Delco. Chopper 6 over the 600 block of Burmont Road, the crash happened right at the base of the Drexel Hill United Methodist Church, just before 1pm. No word on injuries. @6abc pic.twitter.com/TS4BVovyZF