Choque de helicóptero contra prédio em Nova Iorque mata piloto

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019

Um helicóptero colidiu esta segunda-feira contra um prédio de 54 andares em Manhattan, Nova Iorque, Estados Unidos, originando um incêndio após a colisão.De acordo com a imprensa local, a aeronave teve de efetuar uma aterragem de emergência acabando por embater contra o topo do edifício que se encontra no centro da cidade, perto de Times Square. Há pelo menos uma vítima mortal do incidente e, de acordo com o Boston Globe trata-se do piloto do helicóptero.Na origem do acidente poderá estar a falta de visibilidade naquele local devido à chuva e nevoeiro.Os bombeiros já extinguiram o fogo que eclodiu após a colisão, mas permanecem no local para as operações de limpeza uma vez que o helicóptero está a verter combustível.Uma mulher que se encontrava no edifício relatou à Fox News que sentiu um estrondo e depois o prédio inteiro tremeu.Um forte dispositivo de emergência foi mobilizado para o local.O edifício situa-se a cerca de 900 metros da casa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.As autoridades pedem que a população se mantenha longe do local e cortou as estradas da zona.Local onde se deu o incidente:Em atualização