Seis pessoas morreram após a queda de um helicóptero no Nepal, esta terça-feira. As equipas de resgate localizaram cinco corpos e estão à procura do sexto, disse à agência Reuters Teknath Sitoula, funcionário do aeroporto de Katmandu.

A aeronave transportava cinco turistas numa excursão turística ao pico mais alto do mundo e regressava à capital, Katmandu.