Helicóptero da Marinha cai durante treino e mata dois militares no Brasil

Dois militares morreram esta terça-feira na queda de um helicóptero da Marinha do Brasil em Formosa, cidade no interior do estado brasileiro de Goiás, a 80 km de Brasília. Pelo menos outros seis militares ficaram feridos, tendo sido quatro deles levados para o Hospital Regional de Formosa e os outros dois, em estado mais grave, para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

A aeronave caiu durante manobras de treino na área militar de Formosa, por motivos ainda não esclarecidos. Segundo a Marinha, 14 militares estavam no helicóptero, modelo UH-15 Super Cougar, que tem capacidade para mais de 30 pessoas e é considerado muito seguro.

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira e o isolamento da área militar de Formosa dificultava as comunicações e o recebimento de mais detalhes da tragédia. A Marinha também não divulgou mais dados, apenas o número de militares mortos no momento do impacto, e afirmou em comunicado que só após investigação será possível elucidar as causas do acidente.