Helicóptero da Marinha do Brasil despenha-se durante combate a incêndios

Um helicóptero da Marinha brasileira despenhou-se esta quinta-feira no Pantanal durante o combate aos incêndios em Porto Jofre no Brasil.Os três tripulantes que seguiam a bordo da aeronave sobreviveram apenas com ferimentos.O comandante Renato de Oliveira Sousa, o copiloto Luiz Fernando Berberick, ambos da Polícia Civil, e o segundo sargento da Polícia Militar Emerson Miranda Martins foram resgatados e transportados pata Cuiabá para receberem tratamento médico.De acordo com o jornal brasileiro Globo, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai investigar o acidente.