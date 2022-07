Helicóptero da Marinha cai e faz 14 mortos no norte do país

Um helicóptero da Marinha do México, que terá participado na operação de captura do barão da droga Rafael Caro Quintero, despenhou-se sexta-feira perto do Aeroporto Internacional de Los Mochis, matando 14 dos tripulantes.

Em comunicado, a Marinha informou que o helicóptero "transportava 15 pessoas, das quais, infelizmente, 14 perderam a vida e uma está a receber cuidados médicos".

"Uma aeronave da Marinha mexicana despenhou-se em Los Mochis, Sinaloa. Com base na informação disponível neste momento, um helicóptero Black Hawk sofreu um acidente, cujas causas são desconhecidas neste momento", pode ler-se na mesma nota.