Helicóptero da polícia afastado a tiro em favela do Rio de Janeiro

Um helicóptero da Polícia Militar (PM) do Brasil foi recebido a tiro, esta quinta-feira, no decorrer de uma operação no Complexo do Alemão, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro.A ação policial, desencadeada às primeiras horas da manhã, causou pelo menos quatro mortos, incluindo um cabo da PM. Esta operação, visou quadrilhas que assaltam carros e bancos naquela cidade brasileira e foi realizada em conjunto com a Polícia Civil.O ‘heli’ que dava apoio às operações no terreno foi alvo de disparos vários – incluindo rajadas de metralhadora. Os ocupantes da aeronave não sofreram quaisquer ferimentos.