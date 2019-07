Helicóptero de fiscalização atacado a tiro na Amazónia

Um helicóptero com fiscais do Ibama, o órgão do governo brasileiro responsável pela fiscalização e combate a crimes contra a Natureza, foi alvejado a tiro quando sobrevoava uma área onde atuam madeireiros clandestinos que extraem ilegalmente madeira da floresta amazónica. O ataque ocorreu numa área de selva no município de Espigão d’Oeste, no interior do estado de Rondónia, no coração da Amazónia brasileira.

De acordo com as poucas informações sobre o ataque, a aeronave começou a ser alvejada por tiros de arma de grosso calibre, provavelmente fuzis ou carabinas de longo alcance quando tentava atingir uma área onde há denúncias de desflorestação ilegal. Ao perceber o ataque, o piloto do helicóptero conseguiu manobrar e atingir uma área mais segura, não tendo havido feridos a bordo.

A região onde se deu o ataque faz parte da reserva indígena Roosevelt, rica em madeiras nobres, ouro e diamantes, parte da qual está ocupada ilegalmente por madeireiros fortemente armados que frequentemente se envolvem em incidentes com indígenas que tentam evitar o seu avanço.



Na semana passada, o polémico novo ministro brasileiro do Ambiente, Ricardo Sales, favorável à exploração das riquezas da Amazónia, esteve na região e defendeu os madeireiros, afirmando não acreditar que sejam eles os responsáveis pelos frequentes ataques na área da reserva.

Este foi o segundo ataque violento contra fiscais e meios do Ibama na região em menos de um mês. Dia quatro passado, um camião-tanque do Ibama carregado com combustível de aviação que ia abastecer os helicópteros do órgão que tentam combater o avanço dos madeireiros foi atacado e incendiado por um grupo de homens fortemente armados.