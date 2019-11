Helicóptero onde seguia presidente da Bolívia aterra de emergência após falha mecânica

Num vídeo divulgado no Facebook, é possível ver a aeronave FAB-007 no chão, com um grupo de pessoas ao redor. Segundo a publicação, o helicóptero bateu numa estrutura metálica durante a descolagem e pousou a menos de 15 metros do ponto inicial.





O helicóptero do presidente da Bolívia, Evo Morales, foi obrigado a uma aterragem de emergência após falha mecânica logo após a descolagem. O presidente encontrava-se em Colquirí e ia para Oruro.Todos os envolvidos no acidente, que acabou por não passar de um susto, ficaram ilesos.