Helicóptero dos bombeiros cai em cima de carro ao ir socorrer vítima em paragem cardíaca em Brasília

Um helicóptero de resgate dos Bombeiros caiu na manhã desta quinta-feira nos arredores de Brasília, a capital federal brasileira, quando ia socorrer uma vítima de paragem cardíaca. A aeronave caiu sobre um carro vazio no estacionamento da Universidade Mauá, em Vicente Pires, cidade localizada na Grande Brasília.

Dos cinco ocupantes do helicóptero, três bombeiros militares (os bombeiros no Brasil são um braço da Polícia Militar de cada estado), uma enfermeira e um médico do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, só este último sofreu ferimentos mais significativos, os outros sofreram somente escoriações. O médico sofreu ferimentos na cabeça, nomeadamente um corte na testa, e foi socorrido pouco depois por colegas de outra unidade do SAMU para um hospital próximo.

Ainda não foram estabelecidas as causas do acidente, que aconteceu às 10h16 locais, 14h16 em Lisboa, quando a aeronave de resgate sobrevoava o edifício da faculdade. Ao perceber que ia cair, o piloto conseguiu desviar o helicóptero do prédio e tentou aterrar no estacionamento, mas o aparelho acabou por se despenhar em cima do automóvel, que de alguma forma amorteceu o impacto.



Como o tanque de combustível se rompeu, o local foi isolado, para evitar uma eventual explosão. Não foi possível obter informações sobre o que aconteceu à pessoa que estava à espera do socorro.