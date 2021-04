Helicóptero Ingenuity fez o primeiro voo controlado em Marte, anuncia NASA. Veja as imagens

O helicóptero ultraligeiro Ingenuity, que chegou a Marte em fevereiro acoplado ao robô Perseverance, fez o seu primeiro voo controlado em Marte, disse a agência espacial norte-americana (NASA).

O Ingenuity (Engenho), que pesa cerca de 1.800 gramas, transportou um fragmento de tecido das asas que protagonizaram outro voo histórico: o do avião dos irmãos Wright, que fez o primeiro voo controlado registado na História, em 1903.





"Os dados do altímetro confirmam que o Ingenuity fez o seu primeiro voo. O primeiro voo de um aparelho propulsionado noutro planeta", afirmou o controlador do helicóptero, Havard Grip, numa comunicação emocionada e aplaudida entusiasticamente pelos seus colegas da agência espacial norte-americana.

A Nasa prevê até cinco voos, de dificuldade crescente, no período de um mês.

Um último teste das hélices deve ser realizado hoje, desta vez «em plena força», precisou MiMi Aung, chefe do projeto do helicóptero no Jet Propulsion Laboratory (JPL) da Nasa.

Subir no ar marciano é um desafio, porque é de uma densidade equivalente a apenas 1% da atomosfera terrestre.