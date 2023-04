Helicóptero militar japonês com dez pessoas a bordo desaparece ao largo da ilha de Miyakojima

Um helicóptero militar japonês com dez pessoas a bordo desapareceu depois de ter descolado de uma ilha no arquipélago de Okinawa, no sudoeste do Japão, afirmou hoje o Ministério da Defesa.

O helicóptero, modelo UH-60, deixou de ser detetado pelos radares por volta das 16h40 locais (08h40 em Lisboa) e está a ser procurado por navios do exército e da guarda costeira.

A aeronave tinha partido da ilha de Miyako 40 minutos antes de desaparecer, segundo o Ministério da Defesa japonês.

Cerca de uma dezena de militares estavam a bordo do helicóptero, que ia partir para manobras, de acordo com o ministério japonês.

A Agência Meteorológica do Japão apontou que há uma frente atmosférica instável perto desta área, embora tenha especificado que as condições de vento e chuva não são especialmente fortes.