Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Helicóptero onde seguia dono do Leicester não respondeu a ordens do piloto

Vichai Srivaddhanaprabha morreu depois do aparelho se despenhar junto ao estádio King Power.

15:35

O helicóptero que se despenhou junto ao Estádio King Power do Leicester City, e que ditou a morte do dono e presidente do clube Vichai Srivaddhanaprabha, não terá respondido às ordens do piloto que o conduzia.



Esta situação acabou por se revelar fatal para todos os ocupantes do veículo. O acidente ocorreu logo a seguir ao jogo entre o clube e West Ham.