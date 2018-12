Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Helicóptero que transportava presidente do Leicester caiu devido a falha mecânica

Ligação entre os pedais do piloto ao rotor do helicóptero se desconectou.

Por Lusa | 15:48

O helicóptero que transportava o proprietário da equipa inglesa de futebol Leicester, o milionário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, e mais quatro pessoas caiu devido a uma "falha mecânica", anunciou esta quinta-feira o organismo responsável pela investigação ao acidente.



A investigação apurou que o mecanismo que faz a ligação entre os pedais do piloto ao rotor do helicóptero se desconectou, o que levou a que o aparelho tenha feito uma curva para a direita antes de se despenhar.



A filmagem do incidente parece mostrar que as secções do rotor da cauda podem ter caído ainda antes de o helicóptero atingir o solo, na sequência do exame realizado ao sistema de controlo do aparelho.



O dono do Leicester, equipa na qual alinham os internacionais portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira, foi uma das cinco pessoas que morreram na queda do helicóptero, em 27 de outubro, num parque de estacionamento junto ao estádio do clube inglês.



Vichai, que morreu aos 60 anos, comprou o Leicester por 39 milhões de libras (43,9 milhões de euros) em 2010, quando estava no campeonato da segunda divisão e financiou a revitalização, que atingiu o pico ganhando de uma forma improvável a Premier League inglesa em 2016.