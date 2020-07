Herança de Stanley Ho pode reavivar disputas entre família

O advogado Carlos Lobo disse à Lusa que a repartição da herança de Stanley Ho, o magnata dos casinos de Macau que deixou três mulheres e 15 filhos vivos, levanta "incertezas jurídicas" e pode reavivar disputas familiares.

"Sempre que há famílias, há problemas, e numa família tão grande, é expectável que nem todos concordem", antecipou Carlos Lobo.

O jurista, que foi assessor do Governo de Macau, tendo participado na elaboração da lei do jogo e integrado em 2001-2002 a comissão do primeiro concurso público de concessão dos casinos, disse à Lusa que a partilha da fortuna de Stanley Ho "é um processo bastante complexo", levantando questões sobre a jurisdição aplicável e a possibilidade de ser contestada por membros do clã.



Pansy Ho deverá reforçar poder no império de Stanley Ho

Analistas ouvidos pela Lusa consideram que a morte do magnata do jogo Stanley Ho, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje e na sexta-feira em Hong Kong, pode reforçar o poder de Pansy Ho, filha do empresário de Macau.

Pansy Ho, de 57 anos, foi a filha que anunciou aos 'media' a morte do pai, em 26 de maio, e que hoje leu as mensagens de condolências na cerimónia de homenagem ao magnata de Macau, realizada em Hong Kong, enquanto "representante da família", de acordo com um comunicado da empresa de assessoria.

Em 2019, a multimilionária e a Fundação Henry Fok passaram a assegurar 53,012% das ações da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), que já deteve o monopólio do jogo no território.