Herdeira da L'Oréal é a primeira mulher a acumular uma fortuna de mais de 90 mil milhões de euros

Bettencourt Meyerse é a 12.º pessoa mais rica do mundo, estando atrás do magnata mexicano Carlos Slim.

Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal, tornou-se a primeira mulher a acumular uma fortuna de 100 mil milhões de dólares (cerca de 91,30 mil milhões de euros).A dona do império de cosméticos ultrapassou esta barreira na quinta-feira passada graças à subida do preço das ações da empresa que herdou da mãe, que também detinha o título de mulher mais rica do mundo até à morte, em 2017, informa a Bloomberg.A L'Oréal foi fundada em 1909 por Eugène Schueller, avô de Françoise Bettencourt Meyers, para fabricar e comercializar uma tinta para o cabelo que tinha inventado.Com sede em Paris, a empresa cresceu e tornou-se na maior na indústria de beleza, sendo agora avaliada em 241 mil milhões de euros (220 mil milhões de euros). Bettencourt Meyers e a família continuam a ser os maiores accionistas, com uma participação de quase 35%.