Herdeira do trono holandês pode casar-se com outra mulher e ainda assim ser rainha

Se a princesa herdeira da Coroa holandesa Catharina-Amalia quiser casar-se com uma mulher não perderá o direito ao trono do país. A garantia foi dada na terça-feira pelo primeiro-ministro Mark Rutte.



A questão surgiu durante uma discussão no Parlamento, na sequência da publicação de um livro em que o autor questionava a possibilidade de a princesa poder casar-se com outra mulher.





"O governo acredita que o herdeiro também pode casar-se com uma pessoa do mesmo sexo", disse o primeiro-ministro holandês, que defende que os tempos mudaram desde que um dos seus antecessores abordou a questão pela última, vez no ano de 2000.Catharina-Amalia, de 17 anos, é a herdeira do rei holandês Willem-Alexander. A princesa ainda não comentou a questão e ao que se sabe ainda não tem sequer planos para se casar no futuro.

Recorde-se que o casamento homossexual foi legalizado na Holanda em 2001, mas não era permitido no seio da família real.