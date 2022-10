Herói da II Guerra Mundial morre em greve de fome de oito semanas depois de ver recusado pedido de morte assistida

Um idoso britânico, de 102 anos, considerado, no Reino Unido, um herói da II Guerra Mundial, morreu à fome depois de ter ficado oito semanas sem comer. O idoso já tinha feito um pedido para morte assistida, mas o mesmo foi recusado.



"Estou farto de viver", disse à família Harry Moore, antigo comandante da marinha, que "parecia um esqueleto" nos últimos momentos de vida, refere o jornal britânico Mirror.





Desde o primeiro dia em que recusou comer, o idoso implorou os médicos para que lhe dessem "um medicamento que acabasse com o seu sofrimento". Os médicos estavam esperançosos que o idoso desistisse da greve de fome, mas ao fim de oito semanas sem comer, acabou por falecer "em agonia", refere o jornal.

A família disse estar traumatizada com os últimos dias de vida do idoso, que descreveram como "bárbaros" e pedem que a lei de morte assistida seja rapidamente revista.

"Ele deu tudo o que tinha para servir o país na guerra. Ele merecia um fim diferente. Ele devia de ter tido escolha sobre como queria que o seu fim de vida fosse", disse ao Mirror Annie, a filha do idoso, que referiu que ver o pai morrer à fome foi "uma tortura".



Desde 2002, a interrupção dos cuidados é permitida em certos casos no Reino Unido. O suicídio assistido é punível com até catorze anos de prisão. Mas novas diretrizes emitidas em 2010 encorajam a absolvição ou clemência quando se considera que foi um ato de "compaixão".