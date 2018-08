Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Herói de Bolonha" salvou dezenas de pessoas em explosão de camião

Primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, visitou Riccardo Muci no hospital e apertou-lhe a mão.

16:00

Riccardo Muci, um polícia de 31 anos, é um dos feridos de maior gravidade resultantes da explosão e incêndio na autoestrada de Bolonha, na segunda-feira, que fez pelo menos um morto e feriu mais de 60 pessoas.



O polícia arriscou a própria vida para resgatar várias vítimas que ficaram encurraladas pelas chamas resultantes da colisão entre dois camiões.



Riccardo Muci, polícia na província de Lecce, foi um dos primeiros a tomar medidas para ajudar as pessoas que ficaram presas no viaduto da autoestrada, que acabaria por colapsar minutos depois.



O polícia ficou com queimaduras graves nas costas. A camisola à prova de fogo que estava a usar acabou por lhe causar queimaduras de segundo grau.



O homem conseguiu parar o trânsito no viaduto, momentos antes da estrada colapsar.



A condição de Ricardo é estável e não há grandes motivos para preocupação. O agente está internado no Hospital de Cesena.



Na manhã desta terça-feira, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, visitou o hospital e apertou a mão a Riccardo Muci, momento que foi fotografado e posteriormente publicado no instagram.