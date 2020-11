Hervey Weinstein, preso por abusos sexuais, está doente e a ser monitorizado

O magnata de Hollywood, Hervey Weinstein, a cumprir pena de prisão de 23 anos por abusos sexuais, está doente no Centro Correcional de Wende, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.O porta-voz de Weinstein não confirmou os resultados do teste à Covid-19 mas admite que Hervey está a ser monitorizado de perto. Hervey Weinstein apresenta febre, segundo confirmou o representante do magnata à imprensa internacional.O outrora produtor de filmes está incluído na população de risco do novo coronavírus devido à sua idade, peso e outros problemas de saúde.Hervey Weinstein ainda está a contas com outras acusações de violação e, caso seja condenado, arrisca ser condenado a mais 140 anos na cadeia.