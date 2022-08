Diminuem de dia para dia as hipóteses de salvar os 10 mineiros que ficaram presos, no passado dia 3, na mina de carvão do estado de Coahuila, no México. Após uma explosão, a mina ficou inundada, mas 10 mineiros conseguiram escapar e refugiar-se num abrigo de emergência.As equipas de resgate usaram uma dúzia de bombas para aspirar a água dos túneis da mina, um trabalho que se revelou infrutífero, uma vez que, nos últimos dois dias, intensas chuvas voltaram a fazer subir os níveis da água nos túneis, impossibilitando o salvamento dos mineiros.