"História líquida": Barril de whisky de 1975 vendido por 18 milhões de euros

O whisky datado de novembro de 1975 bateu o recorde anterior de cerca de dois milhões estabelecido em abril deste ano.

Um raro barril de whisky escocês foi vendido por mais de 18 milhões de euros a um colecionador asiático. Conhecido como "Cask Nº 3", foi produzido na destilaria Ardbeg, de 207 anos, na ilha escocesa de Islay.De acordo com o The Guardian, o proprietário da Ardbeg, Thomas Moradpour, revelou que o "barril recorde" é um orgulho para a comunidade local.Moradpour afirmou ainda que a destilaria, que estava à beira da extinção, torna-se agora produtora de "um dos whisky´s mais procurados do mundo". Cada uma das 88 garrafas retiradas do barril irá custar mais de 40 mil euros.Segundo o jornal britânico, o escritor e especialista em whisky Charles MacLean descreveu o barril de 18 milhões como "uma peça notável da história líquida"