Ho, ho, ho! Acompanhe aqui o trajeto do Pai Natal que já saiu da Lapónia para distribuir presentes pelo Mundo inteiro

A noite mais aguardada do ano para milhares de crianças em todo o Mundo está a chegar. O Pai Natal chega em breve para distribuir os seus presentes nas chaminés de todos os meninos.Quer saber onde anda o "velhinho das barbas brancas"?Este localizador do Pai Natal vai ajudá-lo a responder às perguntas das crianças de uma forma muito original. O Santa Tracker da Google permite-lhe ver por onde anda o Pai Natal e faz a contagem decrescente para a sua chegada no país onde se encontra.Para além dos países e das cidades por onde passa, pode também saber quantas prendas foram distribuídas e quantas horas faltam até à figura máxima do Natal chegar à sua chaminé.