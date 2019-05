Hoje pode assistir a uma Lua Cheia especial

Espera-se, hoje, dia 18, uma Lua Cheia azul especial. Um acontecimento raro, visto que o satélite natural só entra nesta fase três vezes por estação. A Lua em questão é a terceira deste período.



Apesar do nome dado, a Lua deste sábado não será azul. Poderá ser possível que o satélite natural tenha um brilho azulado mas será facilmente justificado pelas condições atmosféricas características.

Segundo declarações ao diário britânico, The Mirror, "este fenómeno é especial porque é uma Lua ‘extra’ numa estação com quatro Luas Cheias. Normalmente apenas acontece a cada dois anos e meio", explicou a NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço).



O fenómeno surgirá no céu hoje, a partir das 22h11.